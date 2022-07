Chilistück entkernen, waschen und würfeln. Schalotte schälen, würfeln und in einem Topf in Butterschmalz anschwitzen.

Rucola waschen, trockenschleudern, in die Suppe geben und mit dem Stabmixer fein pürieren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Die Arbeit lohnt sich: So sieht das fertige Kokossüppchen aus. Bildrechte: MDR/Jens Trocha

Knoblauchzehen schälen, in dünne Scheiben schneiden und in einer kleinen Pfanne im heißen Olivenöl bei mittlerer Hitze knusprig braten. Die Knoblauchchips auf Küchenpapier kurz abtropfen lassen.



Lachs in dünne Streifen schneiden und auf zwei vorgewärmte tiefe Teller oder Schalen verteilen. Das Kokossüppchen über die Lachsstreifen gießen, mit den Knoblauchchips bestreuen und servieren.