Zubereitung:



Das Obst schälen. Drei Kiwis in kleine Würfel schneiden. Das restliche Obst mit dem Mixstab pürieren, dann die Kiwi-Würfel und den Limettensaft zugeben. Anschließend das Agar-Agar-Pulver in die kalte Masse einrühren. Das Fruchtmus dann unter stetigem Rühren aufkochen und 3 Minuten bei mittlerer Hitze köcheln lassen. Wichtig: Gelierprobe machen! Dazu 1 EL der Masse auf einen kalten Teller geben und die Festigkeit testen.



Dann den Aufstrich in Gläser abfüllen, sofort verschließen und unbedingt im Kühlschrank aufbewahren. Für eine längere Haltbarkeit können die Gläser noch in einem Einkochautomaten oder im Kochtopf bei 100 Grad Celsius 30 Minuten eingekocht werden.

Auch ohne den Zusatz von Zucker sind Fruchtaufstriche im Kühlschrank mehrere Wochen haltbar. Nach dem Öffnen sollten sie jedoch binnen weniger Tage verzehrt werden. Bildrechte: MDR/Daniela Posern