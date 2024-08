Bildrechte: Colourbox.de

Schulkinder Tipps und Rezepte für die Brotbüchse

26. August 2024, 11:44 Uhr

Kinder, die ihr Pausenbrot selbst schmieren, essen es eher auf. Darüber sprechen wir mit Michael Stark von der Kochschule in Holzdorf bei Weimar am Mittwoch in der Servicestunde bei MDR THÜRINGEN - das Radio. Einige Tipps für die perfekte Brotbüchse haben wir hier gesammelt.