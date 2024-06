In einem mittelgroßen Topf Wasser mit einem Schuss Essig zum Kochen bringen. Hitze reduzieren, das Wasser darf nur leicht sieden. Mit einem Löffel im Wasser einen Strudel erzeugen. Die Eier in eine Tasse aufschlagen und vorsichtig in das Wasser geben und 2-3 Minuten pochieren. Das Wasser soll dabei immer in Bewegung sein. Die Eier mit einer Schaumkelle vorsichtig aus dem Wasser heben und auf Küchenpapier abtropfen lassen.