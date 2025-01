Für den Teig die Milch und 100 ml Wasser in einer Pfanne handwarm erwärmen und in eine Schüssel füllen. Zucker und Salz hinzufügen, Hefe hineinbröseln und durch Rühren auflösen. Mehl mit Backpulver hineinsieben, Olivenöl dazugeben und von Hand kräftig zu einem geschmeidigen Teig verkneten. Abdecken und den Teig 20 Minuten an einem warmen Ort gehen lassen.