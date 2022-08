Für die Honigzwiebeln die Zwiebeln schälen, in Ringe schneiden und in einer Pfanne in Butter unter Rühren anbraten. Dann bei niedriger Hitze ca. 30 Minuten dünsten, bis die Zwiebelringe sehr weich sind. Den Honig zugeben und bei mittlerer Hitze unter gelegentlichem Rühren 3–4 Minuten karamellisieren. Mit dem Balsamicoessig ablöschen und mit Salz abschmecken.