Weihnachtsrezepte Ente im Glas und Zitronenlikör

Zu Weihnachten wird meist zu viel gekocht. Was macht man aus den Resten der Festtags-Ente? Einkoch-Expertin Daniela Posern zeigt in ihrer "Speisekammer", wie man aus den Resten des Bratens eine leckere Enten-Rillette im Glas zaubert und so den Weihnachtsgeschmack auch als Brotbelag für später noch konserviert. Außerdem gibt es einen Schnaps aus Zitrusfrüchten, der schnell herzustellen geht und sich auch sehr gut als kleines Mitbringsel fürs Fest eignet.