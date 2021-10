Brot in Würfel schneiden. Milch erwärmen, über die Brotwürfel geben und mit einem Deckel abdecken. Brot ca. 10 min einweichen. Währenddessen Zwiebel in der Pfanne mit etwas Öl oder Butter glasig anschwitzen. Zwiebeln und die übrigen Zutaten unter die Brotmasse rühren, mit Salz, Pfeffer und evtl. Muskat abschmecken. Gläser mit Butter oder Öl bis unter den Rand einfetten. Ofen auf 120 Grad Umluft vorheizen

Gläser befüllen, ca. 3 cm unter dem Rand freilassen und verschließen. Gläser in eine mit Wasser gefüllte Auflaufform oder Fettpfanne auf die untere Ebene des Backofens stellen und 2 Stunden im Ofen einkochen. Kleinere Mengen alternativ 2 Stunden im Kochtopf im Wasserbad einkochen.

Zum Servieren: Knödel aus dem Glas stürzen, in Scheiben schneiden, in einer Pfanne in Butter oder Öl anbraten und noch einmal komplett durcherhitzen.