Der Teig sollte cremig und nicht zu fest sein. So lässt er sich gut im Spritzbeutel verarbeiten. Bildrechte: Aurélie Bastian

Wasser, Milch, Butter und Vanille in einen Kochtopf geben. Alle Zutaten erhitzen, bis die Butter geschmolzen ist. Dann das Mehl mit einem Mal dazuschütten. Die Teigmasse mit einem großen Löffel gut durchrühren, bis sich aus dem Teig eine Kugel formt.



Den fertigen Teig in eine Schüssel geben und die Eier nach und nach mit einem Schneebesen in den Teig einschlagen. Der Teig muss so lange aufgeschlagen werden, bis sich eine cremige Konsistenz ergibt. Den fertigen Teig in einen Spritzbeutel geben. Den Spritzbeutel mit dem Teig kurz zur Seite legen.