Die Berliner sagen schlicht Eisbein – dieses sehr polarisierende Gericht hat aber auch noch ganz andere Namen: Bötel in Sachsen-Anhalt, Haxe, Haxn bzw. Schweinshaxe in Bayern, Knöchla in Franken, im Hessischen auch Haspel, in Österreich sagt man Stelze, Gnagi oder Wädli in der Schweiz. Und egal, wie man es nennt, es ist definitiv ein deftiges Gericht, das vor allem aus einer riesigen Portion Fleisch besteht und z.B. mit Sauerkraut serviert wird.