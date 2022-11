Bildrechte: MDR/Jens Trocha

Backofen auf 80°C vorheizen.

Den Käse in 1 Zentimeter große Stücke schneiden. Das Fleischbrät aus der Wurstpelle drücken und mit Käse sowie den Kräutern mischen. Butter in einer Pfanne aufschäumen. Aus dem Brät mit angefeuchteten Händen Buletten von ca. 8 Zentimeter Durchmesser formen und von jeder Seite 4 Minuten anbraten.

Die Buletten aus der Pfanne nehmen und im Backofen warmhalten. Zwiebel und Knoblauch im Bratenansatz mit etwas Farbe andünsten. Zweierlei Senf, Brühe und Sahne dazugeben, aufrühren und etwas einkochen lassen.

Buletten zurück in Sauce geben.