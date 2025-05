Prof. Dr. Andreas Michalsen plädiert für Scheinfasten und somit für kleine Mahlzeiten als Alternative zur Nulldiät. In Zusammenarbeit mit Martina Kittler stellt er folgendes Rezept vor:

Die Melone entkernen, schälen und in Stücke schneiden. Den Apfel waschen, halbieren, entkernen und ebenfalls in kleine Stücke schneiden. Die Gurke putzen, waschen, längs vierteln und jedes Viertel in etwa 1 cm breite Stücke schneiden. Minze und Basilikum waschen, trocken tupfen und die Blätter abzupfen, dabei zwei Minzeblätter zum Garnieren beiseitelegen.