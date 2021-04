Frische Fitness-Rezepte Gratiniertes Kasslersteak mit raffiniertem Spargel

Für das Kasseler den Backofen auf 180°C Ober-und Unterhitze vorheizen.



Die Zwiebeln schälen, halbieren und in Streifen schneiden. In einer Pfanne Butter zerlassen und bei mittlerer Hitze die Kasseler-Steaks 2–3 Minuten auf jeder Seite anbraten. Die Steaks rausnehmen und in eine Auflaufform legen.

