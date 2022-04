Fitness-Rezept Spargel mit Zitronen-Kräuter-Kruste und Zanderfilet

Inzwischen Rosmarin und Petersilie waschen und trocken schütteln. Nadeln und Blätter abzupfen. Kräuter, Weißbrotwürfel, übriges Öl (2 EL), Zitronen und Orangenschale in einen hohen Rührbecher geben und mit einem Pürierstab fein zerkleinern. Den Backofen auf Oberhitze (oder Grillfunktion) umschalten. Das Backblech aus dem Ofen nehmen und die Brösel auf dem Spargel verteilen. Den Spargel zurück in den Ofen (oben) schieben und noch ca. 5 Min. überbacken. Den Spargel aus dem Ofen nehmen.

In einem Topf 20 g Butter schmelzen und mit 20 g Mehl verrühren. Die Mehlschwitze kurz "schwitzen" lassen und mit dem Spargelfond, Sahne und Orangensaft aufgießen. Alle Zutaten mit einem Schneebesen verrühren. Die Soße kurz aufkochen lassen. Den Parmesan reiben und dazugeben. Alles mit Salz und Pfeffer nach Geschmack abschmecken. Die Soße warmhalten.

Das Zanderfilet mit kaltem Wasser abbrausen, trocken tupfen und in 4 Stücke schneiden. Das Fischfilet mit etwas Mehl bestäuben. Rosmarin waschen und trocken schütteln. Die restliche Butter (2 EL) in einer Pfanne erhitzen und die Filets mit der Hautseite nach unten hineinlegen. Leicht salzen, den Rosmarinzweig zugeben und bei mittlerer Hitze ca. 4 Min. braten. Die Filets dann wenden und in ca. 3 Min. gar ziehen lassen. Den Kerbel waschen und trocken schütteln. Die Soße nochmals mit einem Pürierstab aufmixen. Mit Zitronensaft und Salz abschmecken.