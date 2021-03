In einer Pfanne etwas Olivenöl erhitzen, Knoblauch, Rosmarin und Thymian zugeben und darin die Zucchiniblüten kurz anbraten. Zum Schluss mit etwas Saft und Abrieb der Limette sowie Salz und etwas Pfeffer würzen. In einer weiteren Pfanne die Sonnenblumenkerne mit etwas Zucker, Pfeffer und Salz karamellisieren.

Von der letzten Gurke mit einem Sparschäler lange Streifen schneiden, diese würzen mit Salz, Pfeffer, fein gehacktem Koriander und dann zu kleinen "Rollen" zusammenrollen. Kohlrabi in feine Würfel schneiden und mit etwas Salz und Pfeffer würzen.

In eine vertiefte Schale einen Löffel Ziegenfrischkäse geben und mit etwas Zucker und einem Brenner karamellisieren. Darauf die Kohlrabiwürfel. Zucchiniblüten und Sonnenblumenkerne verteilen. Als "Dressing" ein wenig Gurken/Öl-Mischung angießen und zum Schluss mit Kresse/Wildkräutern dekorieren.

Die Blätterteigplatten antauen lassen und in fingerdicke Streifen schneiden. Die Teigstreifen auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech legen. Milch und Eigelb verquirlen und die Teigstangen damit einstreichen und 6–7 Minuten im Ofen goldbraun backen.

In der Zwischenzeit die Pinienkerne in einer Pfanne ohne Öl anrösten, abkühlen lassen. Das Grün waschen und trockenschütteln. Grob schneiden und in einem Mixer mit den Pinienkernen fein pürieren. Olivenöl und Kokosessig einrühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken.