Das Schweinefilet von Fett und Sehnen befreien. Öl in einer Pfanne erhitzen und das Filet von allen Seiten scharf anbraten. Im Ofen bei etwa 60 Grad warmhalten, bis Spargel und Sauce Hollandaise fertig sind.

Kurz vor dem Servieren etwas Butter in einer Pfanne aufschäumen, die Kräuter in die Pfanne geben und dann das Fleisch einlegen. Mit einem Löffel die schäumende Butter immer wieder über das Fleisch löffeln und mit Salz und Pfeffer würzen.

Spargelenden abschneiden und nur am unteren Drittel schälen. Spargel kurz in Wasser balancieren. In einer großen Pfanne Butter mit Vanillemark und Marillenmarmelade schmelzen. Spargel und frisch gehackten Waldmeister zugeben und kurz darin schwenken. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.