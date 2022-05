Alle Zutaten für das Pesto in einen Mixbecher geben und mit einem Mixstab pürieren. Pesto auf einen tiefen Teller geben.



Das Pankomehl auf einen zweiten Teller geben. Die Steaks zuerst in Pesto und dann in Pankomehl wenden. Reichlich Öl in einer Pfanne erhitzen und die Steaks darin von beiden Seiten knusprig ausbacken.