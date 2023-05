Tipp: Man kann den Teig auch am Vortag zubereiten. In diesem Fall sollte der Teig nach dem Ruhen über Nacht in den Kühlschrank gestellt werden.



Falls der Teig im Kühlschrank war, also am Vortag zubereitet wurde, sollte der Teig erst ungefähr 30 Minuten lang Zimmertemperatur annehmen. Dann lässt sich der Teig verarbeiten und zu einer Kugel formen.