Die Milch zum bereits abgewogenen heißen Wasser in die Knetschüssel geben. Das Salz zufügen. Anschließend das Flüssigmalz und das Mehl hinzugeben. Dann die Butter in den Teig wiegen. Auf das Mehl die Hefe setzen. Vorteig A und B hinzugeben und alle Zutaten 3–5 Minuten auf niedrigster Stufe mit einem Knethaken zu einem Teig mischen.

Saftiges Toastbrot – einfach selbst backen! Bildrechte: Hubertus Schüler

Die Teigschüssel mit einer Abdeckhaube, einer Klarsichtfolie oder einem Deckel zudecken. Den Teig zwei Stunden bei Raumtemperatur (20–22 °C) ruhen lassen. Dabei nach einer Stunde mit nassen Händen kräftig dehnen und falten.



Wenn sich das Teigvolumen um gut die Hälfte vergrößert hat, den Teig auf eine leicht bemehlte Arbeitsfläche geben. Den Teig mit Hilfe der Waage in zehn Stücke zu ca. 75 g teilen. Jeden Teigling straff rundschleifen.



Die Teiglinge mit Schluss nach unten auf einer unbemehlten Stelle mit einer Schüssel oder einer Folie zudecken und 30 Minuten bei Raumtemperatur ruhen lassen.



Nun die Teiglinge erneut straff rundschleifen. Die Teiglinge in Doppelreihe nebeneinander in eine gefettete, beschichtete oder mit Backpapier ausgelegte Kastenform setzen. Mit einem Deckel, einer Abdeckhaube oder Schüssel bedecken und 2,5 Stunden bei Raumtemperatur (ca. 20–22 °C) reifen lassen. Das Volumen sollte sich mindestens verdoppeln.