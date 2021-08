Grillen ohne Fleisch Sellerie mit Aubergine und Camembert

Den Sellerie schälen und in dicke Scheiben schneiden. Die Selleriescheiben in Salzwasser bissfest garen, herausnehmen und abtropfen lassen. Rosmarinnadeln abzupfen und hacken, Thymianblättchen abzupfen. Butter in einem Topf oder Pfanne auf dem Grill schmelzen und die frischen Kräuter dazugeben. Die Selleriescheiben von beiden Seiten grillen und immer wieder mit der Rosmarin-Thymianbutter einpinseln.