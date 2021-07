Senfdip, Steak und Harzer Käse – eine unschlagbare Kombination. Bildrechte: MDR/Jens Trocha

Gewürze im Bier in einem Topf einmal aufkochen. Fleisch mit Salz und Pfeffer kräftig würzen und in einer heißen Pfanne mit Öl von beiden Seiten scharf anbraten. Das Fleisch in den Biersud geben und 10 Minuten ziehen lassen.



Die Zwiebel unterdessen in feine Ringe schneiden, den Käse in dünne Scheiben.



Das Brot auf- aber nicht durchschneiden, sodass man es füllen kann, die Hälften jedoch noch zusammenhängen. Auf die Schnitthälften großzügig den Senfdip streichen. Den Salat auf die Unterhälfte legen. Zuerst die Käsescheiben, dann die Zwiebelringe darauf verteilen. Das Fleisch hauchdünn aufschneiden und auf die Zwiebelringe legen.