Rezept vom Sternekoch Ravioli mit Spinat und gerösteten Walnüssen

Für den Teig das Mehl mit der Hälfte des Hartweizengrießes in einer Schale vermengen. Dann eine Mulde formen und 3 Eigelbe, Eier und Kurkuma hineingeben. Nach und nach Mehlgrieß mit der Hand von außen in die Mitte hineinarbeiten. Dann mit den Knethaken des Handrührgerätes den Teig für 2 Minuten kneten, bis sich ein glatter Teig ergibt. Teig in Folie einschlagen und über Nacht im Kühlschrank ruhen lassen.