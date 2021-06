Leichter Sommergenuss Frisches Fenchelgemüse mit Fisch

Vom Fenchel den Strunk herausschneiden. Das Grün abschneiden und für die Dekoration in kaltes Wasser legen. Den Fenchel in Streifen schneiden.

In einen großen Topf den Fenchelstrunk mit dem Fencheltee in ½ Liter Wasser zum Kochen bringen. Den Fisch entgräten und halbieren. Die Filets in einen Dämpfeinsatz oder Garkorb in den Topf setzen und etwa 5 Minuten garziehen lassen.