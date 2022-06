Traubensaft auf etwa 5 EL einkochen und den Sirup abkühlen lassen.

Inzwischen Pinienkerne in einer kleinen Pfanne ohne Fettzugabe rösten und abkühlen lassen.

Babyspinat und Rucola verlesen, waschen, trocken schleudern und in eine große Schüssel geben.

Bohnen unter fließendem kaltem Wasser abbrausen und abtropfen lassen. Weintrauben halbieren, Kirschtomaten vierteln und den Scamorza in kleine Würfel schneiden. Alles in die Schüssel geben und vermengen.

Abgekühlten Traubensirup, Balsamico-Essig, Harissa-Paste, Feigensenf und etwas Meersalzflocken vermischen. Nach und nach das Olivenöl einrühren, bis das Dressing gebunden ist.

Das Balsam-Traubensirup-Dressing über den Salat träufeln und behutsam vermengen. Auf zwei großen Tellern anrichten, Hüttenkäse darüber verteilen und mit den Pinienkernen bestreuen.

Spinatsalat mit Rucola, Traubensirup und Hüttenkäse Bildrechte: MDR / Jens Trocha