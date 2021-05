Leckereien im Glas Soljanka-Salat und Kartoffelkuchen im Glas

Hauptinhalt

Was haben Terrinen und Suppen gemeinsam? Sie passen perfekt in Portionsgläser und sind echte Leckerbissen für unterwegs. Mit ein paar guten Zutaten lässt sich so wunderbar ein Picknick oder Essen fürs Büro vorbereiten. Wie es schmeckt und angerichtet wird, weiß Sternekoch Robin Pietsch.