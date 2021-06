Die Bohnen putzen, waschen und in sprudelnd kochendem Salzwasser bissfest blanchieren. Dann in Eiswasser abschrecken und abtropfen lassen. Knoblauchzehen schälen und halbieren. Öl in einer Pfanne leicht erhitzen, Knoblauch darin etwa 10 Minuten sanft weich garen – keinesfalls rösten, da er sonst bitter wird.