Rezept Köstliche Suppen entspannt zubereiten

Suppen machen dank gutem Gemüse, feinen Fonds und einem herrlichen Duft so richtig glücklich. Bei einer guten Planung und den richtigen Rezepten entstehen so in kurzer Zeit gesunde und köstliche Suppen. Und das Beste: Richtig satt machen sie auch noch. Sternekoch Chrsitian Henze zeigt, wie Sie entspannt eine Zitronengras Bowl mit Couscous und geräuchertem Lachs kochen können.