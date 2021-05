Pimp my Pizza Mit Profi-Tipps Tiefkühlpizza verfeinern

Wenn der Magen knurrt, aber die Zeit zum Kochen fehlt, greift man gerne mal zur Tiefkühlpizza. Was passiert, wenn ein Sternekoch so ein Produkt in die Hände bekommt? Dann kann daraus eine schnelle, aber auch hochwertige Köstlichkeit werden. Denn mit ein paar guten Zutaten und frischen Ideen wird das Fertigprodukt im Handumdrehen zum Lieblingsessen mit Niveau. Christian Henze zeigt, wie's geht.