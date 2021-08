Rezept Knusprige Veggie-Balls mit Ofengemüse und Tomaten Majo

Für das Gemüse die Zucchini putzen, waschen und grob in Stücke schneiden. Paprika entkernen, waschen und ebenfalls grob in Stücke schneiden. Zwiebeln schälen und in Spalten schneiden. Alles in einer Schüssel vermengen.



Knoblauchzehen schälen und hacken. Nüsse grob hacken. Butter mit Knoblauch und Nüssen in einer Pfanne schmelzen und mit Salz und Pfeffer würzen. Gut mit dem Gemüse vermengen und auf einem mit Backpapier ausgelegten Backblech verteilen. Im vorgeheizten Ofen etwa 20–30 Minuten rösten.



Rucola waschen und trocken schütteln und in Streifen schneiden. Das Pflanzenöl in einem kleinen Topf auf ca. 180°C erhitzen und den Rucola (er muss ganz trocken sein) darin kurz frittieren. Herausnehmen und auf einem Küchenpapier kurz abtropfen lassen.