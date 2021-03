Für das Gemüse Zucchini putzen, waschen und grob in Stücke schneiden. Paprika entkernen, waschen und ebenfalls grob in Stücke schneiden. Zwiebeln schälen und in Spalten schneiden. Alles in einer Schüssel vermengen. Knoblauchzehen schälen und hacken. Nüsse grob hacken.