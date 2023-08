Kräuter und Salz zu gleichen Teilen in einen S-Messer-Mixer, einem Hochleistungsmixer oder in den Mörser geben und vermahlen. Danach in ein trockenes Schraubglas geben und im Kühlschrank aufbewahren. "Frischeduft, Frühlings- bzw. Sommerfeeling sind beim Öffnen garantiert", schwärmt Wildkräuterexpertin Christine Rauch aus Erfurt. Das Kräutersalz ist mindestens ein Jahr im Kühlschrank haltbar, wenn es nicht eher aufgebraucht ist.