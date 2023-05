Zubereitung:



Den Rhabarber putzen und ungeschält in Stücke schneiden. Die Zitrone auspressen und deren Saft und Schale mit dem Rhabarber und Wasser in einem Topf aufkochen und köcheln lassen, bis der Rhabarber weich ist. Anschließend den Rhabarber durch ein Sieb abseihen und den aufgefangenen Saft abkühlen lassen, bis er lauwarm ist.

125 ml Saft, Eier, Zucker, Salz und Butter in einem weiten Topf auf mittlerer Stufe erhitzen, dabei ständig rühren (Masse darf nicht kochen). Wenn die Masse nach etwa 10 Minuten eindickt, von der Platte nehmen und optional Himbeermark oder -pulver einrühren (nur für die Farbe). Zum Schluss das Rhabarber-Curd in sterilisierte Gläser abfüllen.

Rhabarber-Curd kann als süßer Brotaufstrich oder auch im Dessert Verwendung finden. Bildrechte: Daniela Posern/MDR