Rezept vom Sternekoch Wildgulasch mit gebratenem Sauerkraut

Zwiebeln schälen und mit Speck in grobe Würfel schneiden. Pilze putzen – kleine Pilze ganz lassen, große halbieren. Öl in einem großen Topf erhitzen, Speck darin anbraten und herausnehmen. Fleisch vom Knochen und in mundgerechte Stücke schneiden, im Bratfett anbraten und ebenfalls herausnehmen.