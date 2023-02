Für die Spätzle das Mehl in eine große Schüssel geben und in die Mitte eine Mulde drücken. Die Eier mit ½ TL Salz hineingeben, mit einem Kochlöffel vermengen und etwa 5 Minuten kräftig schlagen, bis der Teig glatt ist und leicht Blasen wirft. Anschließend 10 Minuten ruhen lassen.



Rechtzeitig reichlich Wasser in einem großen Topf zum Kochen bringen, salzen. Den Spätzleteig portionsweise mit dem Spätzlehobel in das kochende Wasser hobeln, kurz aufkochen, mit einem Schaumlöffel herausheben und nur kurz abtropfen lassen – nicht mit kaltem Wasser abschrecken.



In der Zwischenzeit Butter in einer großen Pfanne aufschäumen lassen. Die tropfnassen, heißen Spätzle darin 1–2 Minuten anbraten. Das Sauerkaut dazugeben, durchschwenken und mit Salz abschmecken.

Sauerkraut und Apfelmus regen die Verdauung an und passen perfekt zu den in Butter geschmolzenen Spätzle. Bildrechte: MDR/Jens Trocha