Fleisch wieder mit in den Topf geben, das Ganze gegebenenfalls noch mit etwas Wasser auffüllen, damit das Fleisch komplett bedeckt ist. Zum Schluss noch die Gewürze hinzugeben und dann den Deckel schließen. Das Fleisch muss 2-3 Stunden bei niedriger Hitze schmoren. Wenn es gar ist, das Fleisch aus der Sauce nehmen, abdecken und warmstellen. Die Schmorflüssigkeit durch ein Sieb passieren, kurz aufkochen lassen und mit Salz, Senf und evtl. etwas Saucenpulver binden und abschmecken. Wichtig: Das Fleisch beim Anrichten gegen die Faser aufschneiden.

Das Knödelbrot in eine große Schüssel geben, die Milch ein Mal aufkochen und dann heiß auf das Knödelbrot gießen, mit Deckel abdecken und quellen lassen. Speck, Zwiebel und Pfifferlinge in der Pfanne anbraten, mit der Petersilie und den Gewürzen zum Knödelbrot hinzugeben und vorsichtig mit der Hand vermengen. Abgedeckt 30-40 Minuten ziehen lassen. Die Knödel zu ca. 90 g portionieren, mit nasser Hand formen und dann in kochendes Salzwasser einlegen. Bei niedriger Hitze ca. 15 min ziehen lassen.