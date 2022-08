Was ist ein Cocktail im engeren Sinne des Wortes?

Ein Cocktail ist streng genommen ein Mischgetränk. Dabei enthält das Getränk nur wenig Gesamtflüssigkeit (bis max. rund 10 cl). Ein weiteres Kriterium für einen Cocktail ist, dass sich die Mischung aus ein oder zwei hochprozentigen Spirituosen und etwas Bitter- oder ganz wenig Fruchtsaft zusammensetzt. Ein Likör kann ebenfalls eine weitere Zutat bei einem Cocktail sein. Klassische Cocktails sind damit Shortdrinks, im Gegensatz zu Longdrinks, deren Gesamtflüssigkeit größer ist.

Wenn der klassische Cocktail ein trockener oder herber Drink ist, serviert man diesen vor dem Essen. In diesem Fall bezeichnet man den Cocktail als Pre-Dinner-Cocktail. Ist hingegen der Cocktail eher süß, trinkt man ihn nach dem Essen als After-Dinner-Cocktail.

Traditionell werden klassische Cocktails – abgesehen von einer Cocktailkirsche oder Olive im Glas – ohne Garnitur serviert.

Zutaten:

4cl Gin oder Vodka

3cl Zitronensaft (frisch)

2cl Zuckersirup oder flüssigen Honig,

Soda/ Sprudelwasser

Erdbeer-oder Himbeer-Sirup für die alkoholfreie Variante

Eiswürfel

Garnitur: Fancy-Eiswürfel mit Himbeeren, 1 Zweig Minze, 1 Zweig Basilikum, Zitronenverbene

Glas: Longdrinkglas

Zubereitung:

Fancy-Eiswürfel mit Himbeeren am Vorabend zubereiten. Dazu Himbeeren in Eiswürfelform geben und diese mit Wasser aufgießen. Form mit Himbeeren und Wasser in den Tiefkühler geben und hier gefrieren lassen.

Früchte tragen zum Geschmack bei und sind gleichzeitig schön anzusehen. Bildrechte: MDR/Inna Buckup Fertige tiefgefrorene Fancy-Eiswürfel mit Himbeeren in einen Eiseimer oder in eine Schüssel geben. Zitrone waschen und anschließend mit dem Handballen etwas über die Arbeitsfläche rollen, damit der Saft besser austreten kann. Zitrone halbieren. Saft aus Zitrone auspressen. Gin oder Vodka, Zitronensaft, Zucker oder Honig in den Shaker geben, für die alkoholfreie Variante Erdbeer-Sirup in den Shaker geben, alle Zutaten ohne Soda oder Sprudelwasser auf Eis kräftig schütteln.



Ins Gästeglas (Longdrinkglas) mit den Eiswürfeln abgießen.



Minze (oder Basilikum, oder Zitronenverbene – je nach Vorliebe oder zum Experimentieren) in das Gästeglas hineingeben. Mit Sodawasser oder Sprudelwasser aufgießen. Den Cocktail mit Kräutern und Fancy-Eiswürfeln garnieren.

Zutaten:

4cl Gin

1cl Rosensirup

1cl Zitronensaft

Kaffee als Eiswürfel

Tonic-Wasser

Garnitur: Orangenscheiben

Glas: Longdrinkglas

Zubereitung:

Kaffee in Eiswürfel-Form macht diesen Cocktail besonders. Bildrechte: Beatrice Schellhorn Am Vortag Kaffee zubereiten und abkühlen lassen. Abgekühlten Kaffee in Eisformen geben und zu Eiswürfeln im Tiefkühler gefrieren lassen. Als Alternative zum Kaffee kann schwarzer Tee verwendet werden.



Gin, Zitronensaft Rosensirup in Shaker geben. Alle Zutaten ohne Tonic-Wasser auf Eis kräftig schütteln. Anschließend die Flüssigkeit mit den Eiswürfeln in ein Longdrinkglas abgießen. Mit Tonic-Wasser auffüllen und 3-4 Kaffee-Eiswürfel zum Schluss in den Cocktail setzen. Cocktail mit Orangenscheiben garnieren.

Zutaten:

4cl Gin

2cl Zitronensaft (frisch gepresst)

1cl Zuckersirup

Kardamom (nicht gemahlenen)

Eiswürfel

Garnitur: Orangenscheiben, Kaffee -oder Tee-Eiswürfel

Glas: Longdrinkglas

Zubereitung:

Der Dark Angel kann mit Orangenscheiben serviert werden. Bildrechte: Beatrice Schellhorn Kardamom in einem Mörser zerstoßen. Zerstoßenen Kardamom, Gin, Sirup, Zitronensaft in den Shaker geben und ohne Tonic-Wasser auf Eis kräftig schütteln. Über ein Sieb das Getränk in das Gästeglas (Longdrinkglas) abgießen und mit Tonic-Wasser auffüllen. Zum Schluss 3-4 Kaffee -oder Tee-Eiswürfel zugeben in den Cocktail. Cocktail mit Orangenscheiben garnieren.

Zutaten:

4cl Vodka/Himbeer-Vodka

2cl Chambord (Himbeerlikör)

3cl Ananassaft

Sodawasser oder Mineralwasser mit Sprudel

Eiswürfel

Garnitur: Zitronenzesten

Glas: Sektschale

Zubereitung:

Alle Zutaten abmessen und in den Shaker geben. Zutaten kräftig auf Eiswürfel schütteln. Das Getränk in das vorgekühlte Gästeglas abgießen (ohne Eiswürfel). Zitronenzesten schneiden und den Cocktail mit Zitronenzesten garnieren.



Wer mag, kann den Cocktail optional mit Soda oder Sprudelwasser aufgießen.