Die Kartoffeln in der Schale kochen, schälen und durch eine Kartoffelpresse drücken. Ausdampfen lassen. Mit Mehl, Grieß, Ei, einer Prise Salz und Zucker zu einem glatten Teig verkneten.

Den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche zu einer Rolle formen und in etwa 2 cm lange Stücke schneiden. Diese Stücke zu kleinen Nudeln formen. Die Mohnnudeln in leicht gesalzenem, siedendem Wasser kochen, bis sie an die Oberfläche steigen. Mit einer Schaumkelle herausnehmen und abtropfen lassen.