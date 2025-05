Hühnerbrühe in einem kleinen Topf erhitzen. Zitronensaft, Zitronenabrieb, Knoblauch, Lorbeerblatt, Salz und Pfefferkörner hinzufügen.

Hähnchenbrustfilets in die Brühe legen und etwa 12-15 Minuten bei mittlerer Hitze pochieren, bis sie gar, aber noch saftig sind. Anschließend herausnehmen und leicht abkühlen lassen. Dann in Streifen oder mundgerechte Stücke zupfen.

Zucchini spiralisieren oder mit einem Sparschäler in feine Streifen schneiden. Mit dem Pesto vermengen und beiseitestellen.

Zitronensaft und Abrieb, Olivenöl, Honig, Senf, Salz und Pfeffer in einer kleinen Schüssel oder einem Schraubglas gut verrühren.

Gekochten Quinoa, geviertelte Artischocken, halbierte Kirschtomaten, grüne Oliven und den grünen Spargel in einer Schüssel mit dem Zitronendressing vermengen.

Die Zucchini-Spaghetti in tiefe Schalen oder auf flache Teller verteilen. Den marinierten Quinoa-Mix daraufsetzen.

Die gezupften Hähnchenstücke, Hüttenkäse-Körner und die gerösteten Walnüsse darüber verteilen.

Mit etwas frischem Zitronenabrieb und ein paar Spritzern vom Pesto toppen. Wer möchte, kann noch frische Kräuter und Blüten als Dekoration darauf geben.

Direkt servieren oder für später vorbereiten.