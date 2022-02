Rezept vom Sternekoch Sushi-Bowl selbst gemacht

So sieht Sushi normalerweise aus. Robin Pietsch hat jedoch ein etwas anderes Rezept für die, die nicht formen und rollen wollen. Bildrechte: MDR/Jens Trocha

Lachs und Thunfisch in mundgerechte Stück schneiden. Die Schale der frischen Garnelen entfernen und in kochendem Wasser kurz blanchieren. Sesamsamen in einer Pfanne rösten.



Für die Sauce die Chilis waschen, entkernen und fein schneiden. Knoblauch und Ingwer ohne Schale fein hacken. In einer Schüssel Chilisoße, Mirin mit Sojasauce und Koriander gut verrühren. Sesam, Chili, Ingwer, Knoblauch dazugeben, verrühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken.