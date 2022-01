Karamellisierter Grünkohl sorgt für einen ganz besonderen Geschmack. Bildrechte: MDR/Trocha

Für den Salat Grünkohl putzen, dabei die harten Strünke entfernen. Kohl gut waschen und in mundgerechte Stücke zupfen. Einen großen Topf mit Wasser aufkochen. Die eine Hälfte des Grünkohls darin portionsweise 20 Sekunden blanchieren und in kaltem Wasser abschrecken.



Für die zweite Hälfte des Grünkohls Butter in einer großen Pfanne aufschäumen, den Zucker dazugeben und karamellisieren. Grünkohl in die Pfanne geben und kurz durchschwenken.