Was ist Harissa?



Eine scharfe Gewürzpaste aus frischen Chilis, Kreuzkümmel, Koriandersamen, Knoblauch, Salz und Olivenöl. Heute ist Harissa in der gesamten nordafrikanischen Küche bekannt, aber auch in nahöstlichen Ländern, in Israel und Europa.



Und wie kann ich Harissa ersetzen?



Alternativ eignet sich die asiatische Chilipaste Sambal Oelek. Diese einfach mit etwas gemahlenem Kreuzkümmel, Kümmel und Koriander verrühren – fertig.