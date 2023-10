Glasur: Schokolade schmelzen und mit schwarzer Lebensmittelfarbe vermischen. Den Kuchen umgedreht auf ein Kuchengitter legen und mit der flüssigen Schokolade übergießen. Den Kuchen anschließend kalt stellen. Wenn die Schokolade getrocknet ist, den Kuchen wieder richtig herumdrehen. Mit etwas restlicher geschmolzener Schokolade die Flammen am unteren Teil des Kuchens anbringen. Dann den abgeschnittenen Kuchendeckel und den Marzipanhenkel mit etwas geschmolzener Schokolade übergießen. Den Henkel mittig auf dem Deckel platzieren und befestigen. Die 1-2 cm dicke Scheibe in zwei Halbkreise halbieren und ebenfalls mit Schokolade übergießen. Alles kalt stellen, bis die Schokolade fest ist.

Ganache: In einem Topf die Schokolade zusammen mit der Sahne schmelzen. Die fertige Creme abkühlen lassen und im Kühlschrank kalt stellen. Die kalte Creme aufschlagen und in einen Spritzbeutel mit einer 12-mm-Lochtülle geben. Auf den oberen Rand des Kessels einen Kreis aus Ganache spritzen. Den restlichen ausgehöhlten Kuchenteig auf einer Servierplatte zerbröseln, sodass es wie Asche aussieht. Den Kesselkuchen darauf platzieren. Die zwei Halbkreise als Griffe an den Seiten des Kessels befestigen. Dazu Zahnstocher als Hilfe nehmen. Bunte Süßigkeiten (wie Frösche, Halloween-Fruchtgummis, Fruchtgummi-Schlangen) in den Hohlraum des Kuchens füllen. Den Deckel auf dem Zauberkesselkuchen platzieren.