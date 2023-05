Hähnchenschenkel mit einem scharfen Messer am Gelenk durchschneiden und in Ober- und Unterschenkel trennen. Hähnchenteile salzen und in einer Pfanne im heißen Olivenöl rundum goldbraun anbraten. Knoblauchzehen schälen, in Scheiben schneiden und kurz mitbraten. Zitrone in Scheiben schneiden und hinzufügen.



Traubensaft und passierte Tomaten dazugießen und abgedeckt 60 Minuten sanft köcheln lassen, dabei nach Bedarf etwas Wasser angießen. Zum Schluss den Zucker dazugeben und mit Salz und reichlich Pfeffer abschmecken.