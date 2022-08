Bildrechte: Jo Kirchherr

Sterneköchin Lisa Angermann Lisa Angermann ist 1991 in Gera geboren. Ursprünglich wollte sie Winzerin werden. Im Sternerestaurant Falco in Leipzig hat sie ihre Ausbildung gemacht. Sie war Küchenchefin in hochklassigen Leipziger Restaurants ebenso wie auf dem Genussbauernhof ihrer Familie in Baldenhain bei Gera. 2017 siegte sie bei der SAT.1-Kochshow "The Taste". 2018 eröffnete sie gemeinsam mit ihrem Partner ihr Restaurant Frieda in Leipzig. 2021 bekam sie ihren ersten Michelin-Stern.