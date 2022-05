Welchen Vorurteilen ist man ausgesetzt, wenn die geschlechtliche Identität nicht zum eigenen Körper passt? Stefan trifft Maria Jedamczik, eine Kontrabassistin an der Anhaltischen Philharmonie in Dessau, die nach Jahrzehnten in einem Männerkörper jetzt so lebt, wie sie möchte: als Frau. Journalistin Georgine Kellermann erklärt, warum der Begriff „Transfrau“ für sie falsch ist und warum sie sich nach 62 Jahren für ein öffentliches Coming-Out entschieden hat.