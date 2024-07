Auf die richtige Kapazität kommt es an Die Kapazität der Powerbank bestimmt, wie oft das Smartphone aufgeladen werden kann. Sie wird in Milliamperestunden, kurz mAh, bemessen. Zur Orientierung: 5.000 mAh reichen bei Handys für ungefähr eine Akkuladung, 10.000 mAh für mindestens zwei volle Ladezyklen. Je größer die Powerbank also ist, desto höher ist in der Regel auch ihre Kapazität - aber umso schwer ist sie dann auch. Auch das ist also ein Punkt, auf den man bei seiner Wahl schauen sollte.