Zeitumstellung Zeit für Sommerzeit

Contra Mediziner warnen, der biologische Rhythmus des Menschen passt sich nicht so einfach an die Umstellung der Uhr an. Das fühlt sich dann wie Jetlag an. Die DAK hat 2017 ausgerechnet: In den ersten drei Tagen nach der Umstellung Ende März melden sich 15 Prozent mehr Arbeitnehmer krank als üblich. 20 Prozent mehr Menschen erleiden einen Infarkt. Und 81 Prozent fühlen sich nach der Zeitumstellung schlapp und müde. Ein Drittel klagt über Einschlafprobleme und Schlafstörungen. Bildrechte: colourbox