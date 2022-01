Berät bei MDR SACHSEN die Hörer zu Gartenfragen und Zimmerpflanzen: Gartenexpertin Helma Bartholomay Bildrechte: MDR/Helma Bartholomay

Helma Bartholomay: Ja, Unterschiede gibt es bei den Pflanzen. Es gibt welche, die sehr gut funktionieren. Andere funktionieren nicht so gut. Es hängt sicherlich davon ab, ob man die Pflanzen in der Wohnung einsetzen möchte oder ob es darum geht, in einem Büro eine Verbesserung der Luft zu schaffen. Wir merken, dass es bei großblättrigen Pflanzen einen höheren Effekt gibt.



Man muss unbedingt die Lichtbedingungen beachten, ob die Pflanzen hell oder ob sie schattig stehen müssen. Dann ist natürlich auch der Wasserbedarf der Pflanze wichtig, der Nährstoffbedarf und die Luftfeuchtigkeit.