In den aktuellen Lügen der Telefonbetrüger gibt der angebliche Enkel oder andere Verwandte vor, lebensbedrohlich an Corona erkrankt zu sein. Bekannt geworden sind mehrere Fälle in Sachsen, bei der Polizeidirektion Dresden und bei der Polizeidirektion Görlitz. Nach der schockierenden Corona-Diagnose schaltet sich ein angeblicher Arzt ein, der noch einmal darauf hinweist, dass es um Leben und Tod geht, bevor er zum geschäftlichen Teil wechselt. Nur ein noch nicht zugelassenes Medikament könne den ansonsten sicheren Tod abwenden.

Die Kosten des Medikaments variieren bei den 19 der PD Görlitz bekannt gewordenen Fällen. Der falsche Arzt und sogar Professor soll für seine Lebensrettung zwischen 50.000 und 75.000 Euro verlangt haben, zahlbar als Überweisung oder persönlich in Breslau, was in einem Fall auch tatsächlich geschehen ist: 30.000 Euro in bar, in der Nähe eines Krankenhauses.