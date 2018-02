Partylöwen sollten vorbauen: Das Wichtigste dabei ist, den Körper schon vorher mit all den Stoffen zu versorgen, die ihm während des Faschingstrubels entzogen werden. Aber auch, wenn das Kind bereits in den (Alkohol-)Brunnen gefallen ist, gibt es Wege, das Leiden zu lindern.

Ausgerechnet dann, wenn es beim närrischen Treiben richtig feucht zugeht, trocknet der Körper besonders aus. Es liegt am Alkohol: Er entzieht dem Körper reichlich Wasser und dadurch gleichzeitig wichtige Mineralien und Vitamine. Natürlich fordert der Körper das schnell wieder zurück. Doch bevor er Sie mit Kopfschmerzen daran erinnert, können Sie vorsorgen. Bereits eine in Wasser aufgelöste Kalzium-Magnesium- bzw. Vitamin-Tablette oder ein Isodrink vor dem Feiern kann vorbeugend wirken.

Beim Trinken gibt es viele kluge Regeln, wie man dem Kater vorbeugen kann. Allerdings sind nicht alle davon wahr. Wer zum Beispiel darauf vertraut, dass helle Getränke wie Wodka, Weißwein oder Gin weniger verkatern als dunkle wie Rotwein, Whisky oder Rum, hat am nächsten Morgen garantiert einen dicken Schädel. Auch der Löffel Öl vorm Trinken hat keinen Effekt. Falsch ist auch in den meisten Fällen die Annahme, dass man weniger betrunken wird, wenn man bei einem Getränk bleibt, anstatt durcheinander zu trinken. Einzig auf eine Regel ist verlass: Je mehr Alkohol man zu sich nimmt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, mit einem Kater aufzuwachen.

Nach einer durchzechten Nacht braucht der Körper Wasser und Mineralien. Bildrechte: Colourbox.de

Auch am Morgen danach ist es wichtig, dem Körper all das zurückzugeben, was er während des Feierns verloren hat: Wasser, Mineralien und Vitamine. Schon ein Glas Mineralwasser oder Apfelsaftschorle tut Gutes. Hilfreich gegen den Brummschädel ist das klassische "Katerfrühstück": saure Gurken, Salzstangen oder Brühe. Von Rollmöpsen raten Ernährungsexperten ab, weil sie schwer verdaulich sind. Besser seien Graubrot mit Käse sowie Obst und Joghurt. Wer Lakritze mag, kann auch damit dem karnevalsgeschundenen Körper helfen. Wer immer noch keine Erlösung findet, dem tut gewiss ein bisschen Entspannung gut. Massieren Sie dazu sanft Schläfen oder Nasenwurzel. Auch ein wenig verdünntes Pfefferminzöl wirkt - äußerlich aufgetragen - kühlend und belebend. Heilsam ist zudem ein Spaziergang an der frischen Luft, der den Körper wieder mit Sauerstoff versorgt.